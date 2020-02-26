Шок! Облысевший Уку Сувисте напугал поклонников перед финалом Eesti Laul

Уку Сувисте уже в эту субботу, 29 февраля, выступит в финале песенного конкурса Eesti Laul, один из 12 участников которого представит Эстонию на «Евровидении» в Нидерландах. Шансы у Сувисте велики, но конкуренция будет жесткой, поэтому исполнителю песни What Love Is придется попотеть.
Артист настолько хочет быть известным и узнаваемым, что не останавливается ни на минуту. На сей раз даже плохая погода не смогла остановить стремление Уку Сувисте быть звездой номер 1 после Анне Вески в Эстонии. Он, по-видимому, снимает новый клип и для него «облысел». Артист опубликовал снимок, где у него на голове совсем нет волос. То, что такой образ певцу совсем не идет, не напугал Сувисте, но хорошенько так переполошил артистов. Мы же можем сказать, что это не последствия какой-то длительной болезни, это всего лишь новый временный образ Уку для нового клипа.
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