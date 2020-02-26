Лаура Пылдвере поделилась горем, рассказав о смерти младшего брата

Лаура – одна из тех настойчивых людей, которым жизнь преподносит множество испытаний, но они никогда не сдаются, а лишь становятся сильнее. Помимо проблем со здоровьем и испытаний в сердечных делах певице и ее семье пришлось пережить боль от большой потери, пишет Sky.ee.
В конце 2016 года в СМИ появилась новость о том, что в Таиланде погиб 20-летний гражданин Эстонии. Позже стало известно, что это младший брат певицы Лауры Пылдвере, которая через несколько месяцев после несчастья, в мае 2017 года, представила Эстонию на конкурсе «Евровидение» в дуэте с Койтом Тооме.
Как тогда сообщалось, причиной смерти Грегора Пылдвере стала передозировка кокаином. При вопросах о случившемся певица только просила с уважением относиться к горю ее семьи.
С каждым разом все становилось хуже: сначала он приходил весь грязный, а потом и в крови. Хотелось бы его остановить,
- сказала Лаура в интервью для Naisteleht.