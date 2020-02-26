Лаура Пылдвере поделилась горем, рассказав о смерти младшего брата

В конце 2016 года в СМИ появилась новость о том, что в Таиланде погиб 20-летний гражданин Эстонии. Позже стало известно, что это младший брат певицы Лауры Пылдвере, которая через несколько месяцев после несчастья, в мае 2017 года, представила Эстонию на конкурсе «Евровидение» в дуэте с Койтом Тооме.