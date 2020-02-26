ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Масленица пришла: Эдгар Гергель пек блинчики в ресторане с красавицей-моделью и вице-мэром Таллинна

Для того, чтобы было не скучно, главред Limon.ee Эдгер Гергель и журналист Лиана Турпакова пригласили к нам в компанию в ласнамяэский ресторан Kitchen Rõõm вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева и красавицу-модель, «Миссис Таллинн-2018» Ирэн Чуприяновскую. Шеф-повар ресторана Артем Орлов провел для нас мастер-класс по приготовлению блинчиков с разными начинками - ветчина с сыром, творог и морепродукты. Даже Лиана Турпакова, которая не пекла блинчики с конца девяностых, смогла выполнить тяжелый трюк - перевернуть блинчик на сковородке без помощи рук и лопаток. Вадим Белобровцев ответил на вопрос: чем отличаются блины и блинчиков? И, знаете друзья, есть несколько отличий!