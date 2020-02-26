ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Масленица пришла: Эдгар Гергель пек блинчики в ресторане с красавицей-моделью и вице-мэром Таллинна

После Дня независимости Эстонии (24 февраля просто было не до блинчиков) к нам незаметно подкралась Масленица, а русский народ привык отмечать это событие целых семь дней с особым размахом! Вот и портал Limon решил проводить зиму, задобрить весну, но, честно сказать, получилось плохо. На следующий день после нашего увеселительного мероприятия выпал снег.
Для того, чтобы было не скучно, главред Limon.ee Эдгер Гергель и журналист Лиана Турпакова пригласили к нам в компанию в ласнамяэский ресторан Kitchen Rõõm вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева и красавицу-модель, «Миссис Таллинн-2018» Ирэн Чуприяновскую. Шеф-повар ресторана Артем Орлов провел для нас мастер-класс по приготовлению блинчиков с разными начинками - ветчина с сыром, творог и морепродукты. Даже Лиана Турпакова, которая не пекла блинчики с конца девяностых, смогла выполнить тяжелый трюк - перевернуть блинчик на сковородке без помощи рук и лопаток. Вадим Белобровцев ответил на вопрос: чем отличаются блины и блинчиков? И, знаете друзья, есть несколько отличий!
А Ирэн Чуприяновская здесь точно специалист высокого уровня. Красотка стоит у плиты каждые выходные и готовит для своей семьи то блинчики, то сырники.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО: Смотрите, как получилось у нас!