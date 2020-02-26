Любят отдыхать в Греции: Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с «мамой» Сердючки

Личная жизнь украинского артистка Андрея Данилко, который уже много лет выступает в образе Верки Сердючки, обросла слухами. Знаменитость в многочисленных интервью отказывался комментировать что-либо и заявлял, что совсем не семейный человек. Более того, артиста подозревали в романе с его коллегой по сцене, «мамой» Верки Сердючки Инной Белоконь, пишет Сегодня.
Впервые в программе «Слава+», которая выходит на YouTube-канале «Люкс ФМ», Андрей Данилко сознался, что состоял в романтических отношениях с Инной. В рубрике «Соври Славе» артисту нужно было соврать, и на вопрос: «Был ли роман с мамой Сердючки», Данилко ответил:
Нет. Вот это я ляпнул.
Ко всему, Андрей Михайлович признался, что вместе с Инной они любят отдыхать в Греции. По его словам, на данный момент они с актрисой в теплых дружеских отношениях. А сам Данилко признался, что влюблен, но имени человека не назвал.
Инка осталась единственным другом с того времени. Наша встреча — это была полная антипатия. Я думал: "Боже, шо это?", и так же думала она. Она была красавицей, а я был красавец, как Селена Гомес и Джастин Бибер. У нее была юбка-Татьянка, турецкий свитер, мелировка… И я был тоже красавчик, специально одевал больше куртку, чтобы больше казаться. Потому что без нее я худой был, реально швабра,
– рассказал Андрей.