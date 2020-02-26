Любят отдыхать в Греции: Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с «мамой» Сердючки

Инка осталась единственным другом с того времени. Наша встреча — это была полная антипатия. Я думал: "Боже, шо это?", и так же думала она. Она была красавицей, а я был красавец, как Селена Гомес и Джастин Бибер. У нее была юбка-Татьянка, турецкий свитер, мелировка… И я был тоже красавчик, специально одевал больше куртку, чтобы больше казаться. Потому что без нее я худой был, реально швабра,