Выяснилось, чем надо запивать еду, чтобы не толстеть

Не секрет, что многие продукты, которые фанаты ЗОЖ считают чуть ли не волшебными, регулярно сбрасывают с «пьедестала» серьезные исследователи. А вот зеленый чай этой участи пока избегает - напротив, у него находят все новые чудесные свойства. На сей раз открытие сделали в американском Университете Пенсильвании, специалисты которого выяснили: запивать жирную пищу лучше всего именно зеленым чаем - и его же лучше регулярно употреблять, если вы хотите похудеть.

Ученые, сперва изучили лабораторных мышей, которым давали одновременно вредный корм и экстракт зеленого чая, и выяснили, что напиток в буквальном смысле не позволяет организму накапливать жир. В частности, количество отложений липидов в печени грызунов по итогам эксперимента уменьшились на четверть.

Эксперты утверждают: содержащиеся в таком чае соединения выступают в роли злого пограничника», который не позволяет телу расщеплять и усваивать по крайней мере часть жиров, поступающих с едой - они отправляются «транзитом» дальше по пищеварительному тракту и выводятся из организма.