«У мужчин есть потребности, раскрепостись». Сеть взорвало видео о том, какой должна быть женщина

«Они говорили быть леди. Твоя юбка слишком короткая. Твоя юбка слишком длинная. Не обнажай тело, прикройся. Оставь что-нибудь воображению. Не будь соблазнительной. Мужчины не умеют себя контролировать. У мужчин есть потребности. Выгляди сексуально. Выгляди горячо. Не будь такой вызывающей. Носи черное. Носи обувь на каблуках. Ты слишком одета. Ты слишком раздета. Ты себя запустила.

Они говорили быть леди. Не будь слишком толстой. Не будь слишком худой. Ешь с аппетитом. Не ешь так быстро. Похудей. Перестань столько есть. Закажи салат. Без углеводов. Пропусти десерт. Сядь на диету. О боже, ты выглядишь как скелет. Почему ты ничего не ешь? Ты выглядишь больной. Мужчины не любят кости. Носи маленький размер одежды. Носи самый маленький размер одежды. Будь ничем. Будь меньше, чем ничто.

Они говорили быть леди. Перекрои тело. Отбели это, отбели то. Удали шрамы. Прикрой растяжки. Увеличь губы. Сделай инъекцию ботокса. Подтяни свое лицо. Подтяни живот. Подбери грудь. Выгляди естественно. Ты слишком стараешься, ты выглядишь искусственно. Мужчины таких не любят.

Они говорили быть леди. Пользуйся косметикой. Выдели скулы. Подведи веки. Накрась брови. Накрась глаза тушью. Накрась губы. Напудрись. Нанеси румяна, бронзатор, хайлайтер. Твои волосы слишком короткие. Покрась волосы — не в синий, это неестественно. Выгляди молодо, старость уродлива. Мужчинам это не нравится.

Они говорили быть леди. Храни себя. Будь чистой. Не будь шлюхой. Не спи со всеми направо и налево. Мужчинам не нравятся шлюхи. Не будь недотрогой. Не будь такой зажатой и больше улыбайся. Удовлетворяй мужчину. Экспериментируй. Будь сексуальной. Будь невинной. Будь грязной. Будь крутой девчонкой. Не будь, как другие девушки.

Они говорили быть леди. Не разговаривай слишком много. Не будь устрашающей. Почему ты так невыносима?! Не будь сукой. Не будь такой властной. Не будь такой эмоциональной. Не плачь. Не кричи. Не ругайся. Скрывай боль. Не сравнивай. Гладь его одежду, готовь ему обед, делай его счастливой. Это женская работа. Однажды ты станешь хорошей женой. Возьми его фамилию. Ты чертова феминистка. Подари ему детей. Не хочешь? Однажды захочешь, ты передумаешь.

Они говорили быть леди. Сделай так, чтобы тебя не насиловали. Не напивайся. Не гуляй одна. Не гуляй поздно. Не одевайся так. Не улыбайся незнакомцам. Никому не верь. Не говорил "да", не говори "нет". Они говорили просто быть леди», — произносит Никсон в своей речи.

Этот текст — сокращенная версия поста Камиллы Ренвиль, который она опубликовала в блоге «Письма разъяренной женщины» в 2017 году. На момент его написания Ренвиль была 22-летней студенткой Вермонтского университета.