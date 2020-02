«У мужчин есть потребности, раскрепостись». Сеть взорвало видео о том, какой должна быть женщина

Журнал Girls Girls Girls выпустил ролик о стандартах, навязываемых женщинам. Текст в видео под названием «Они говорили быть леди» (Be a Lady They Said) читает политик и актриса Синтия Никсон, которая получила известность благодаря роли Миранды Хоббс в сериале «Секс в большом городе».