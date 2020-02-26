Дочь Александра Малинина подает на него в суд

По ее словам, певец несколько раз оскорблял бывшую жену и дочь, с которой познакомился десять лет назад опять же в телешоу. Молодая женщина считает, что только суд способен уверить Малинина в его отцовстве, а их с мамой - избавить от его сомнений, нападок и прочих нелицеприятных публичных заявлений, пишет Topnews.

«Он же несколько раз нас оскорблял публично. Обзывал и проходимками, и нищебродками, и бомжами», - пояснила дочь Зарубиной в эфире.

По словам Киры, она решила отстоять честь семьи. Дочь Малинина утверждает, что из-за услышанного в свой адрес у нее началась депрессия.

Напомним, что бывшая супруга певца Ольга Зарубина переехала с ребенком в США в начале девяностых. Поэтому Киру воспитывал другой избранник матери, а с родным биологическим отцом она была незнакома.