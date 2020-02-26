Ср, 26.02.2020
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Дочь Александра Малинина подает на него в суд

Александр Малинин

ФОТО: Shemetov Maxim / COVI

Кира Евдокимова, дочь певицы Ольги Зарубиной и певца Александра Малинина заявила о намерении подать в суд на своего биологического отца. Об этом девушка заявила на ток-шоу «Пусть говорят».

По ее словам, певец несколько раз оскорблял бывшую жену и дочь, с которой познакомился десять лет назад опять же в телешоу. Молодая женщина считает, что только суд способен уверить Малинина в его отцовстве, а их с мамой - избавить от его сомнений, нападок и прочих нелицеприятных публичных заявлений, пишет Topnews.

«Он же несколько раз нас оскорблял публично. Обзывал и проходимками, и нищебродками, и бомжами», - пояснила дочь Зарубиной в эфире.

По словам Киры, она решила отстоять честь семьи. Дочь Малинина утверждает, что из-за услышанного в свой адрес у нее началась депрессия.

Напомним, что бывшая супруга певца Ольга Зарубина переехала с ребенком в США в начале девяностых. Поэтому Киру воспитывал другой избранник матери, а с родным биологическим отцом она была незнакома.

Как утверждал сам Малинин, после знакомства на телешоу он пытался помочь девушке «чисто из человеческого сострадания», но до конца своего отцовства певец не признал.

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