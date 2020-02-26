В Европе не исключают закрытия границ из-за коронавируса

Угроза распространения новой коронавирусной инфекции может вынудить страны Евросоюза на время отменить свободное пересечение внутриевропейских границ. Об этом во вторник заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, сообщает ТАСС.
По словам Спинант, в соответствии с Шенгенским кодексом страны ЕС вправе «возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса».
В любом случае, добавила Дана Спинат, с точки зрения Еврокомиссии любые подобные действия «должны основываться на научных оценках и должны быть скоординированы на уровне ЕС». Иными словами, европейский кабинет министров призывает страны — члены сообщества воздерживаться от односторонних действий.
Сейчас локальная вспышка коронавируса на территории Европы зафиксирована в Северной Италии, где число инфицированных превысило 230 человек, семь человек скончались. Местные власти вводят строгие карантинные нормы, соседние государства ЕС изучают возможности введения мер пограничного эпидемиологического контроля, напоминает агентство.