В Европе не исключают закрытия границ из-за коронавируса

По словам Спинант, в соответствии с Шенгенским кодексом страны ЕС вправе «возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса».

В любом случае, добавила Дана Спинат, с точки зрения Еврокомиссии любые подобные действия «должны основываться на научных оценках и должны быть скоординированы на уровне ЕС». Иными словами, европейский кабинет министров призывает страны — члены сообщества воздерживаться от односторонних действий.