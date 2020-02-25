Ведущая Дом-2 вышла замуж за бывшего Алены Водонаевой

К слову, отец жениха Валерий Маркелов вряд ли присутствовал на церемонии бракосочетания своего сына с Катей по веской причине: бизнесмен и совладелец группы компаний «1520», крупнейшего подрядчика госкомпании «РЖД», находится под следствием из-за взятки в 2 миллиарда рублей (около 28 100 380 евро).