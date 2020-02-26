Гороскоп на 26 февраля: Ракам будет легко даваться обучение, а Козероги рискуют устать от общения

Овен

Звезды советуют подавить в себе вспышку ревности, лучше попробуйте поговорить с партнером по душам.

Телец

День будет наполнен полезными встречами и общением – вы узнаете много нового об известных вам людях.

Близнецы

Вы сами вольны распоряжаться своим временем. Важно правильно распланировать все дела на этот день.

Рак

День располагает к легкому восприятию информации и обучению, так что почитайте познавательную литературу, советует «Сегодня».

Лев

Будьте аккуратнее, используя бытовую технику или садясь за руль автомобиля – день травмоопасен.

Дева

На вас свалятся неожиданные проблемы родственников, которые вам придется решать. Но вы справитесь.

Весы

Звезды советуют в этот день, если есть возможность, отложить запланированные дела и посвятить время здоровью.

Скорпион

Все споры разрешатся и без вас, а вы можете наблюдать за развитием отношений со стороны, не принимая участия.

Стрелец

Обновления в этот день пойдут на пользу вашему бизнесу, а перестановка добавит свободного пространства.

Козерог

В этот день любое общение утомляет, лучше провести время уединенно, вдали от суеты и проблем.

Водолей

Хороший день для новых приобретений. Вам не стоит экономить на качестве – такая вещь прослужит долго.

Рыбы