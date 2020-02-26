Гороскоп на 26 февраля: Ракам будет легко даваться обучение, а Козероги рискуют устать от общения

Продолжается неделя веселого праздника — Масленицы, но, учитывая неоднозначную энергию четвертых лунных суток, в эту среду звезды не советуют планировать торжества и бурное веселье. Постарайтесь провести этот рабочий день спокойно и в хорошем настроении. Не принимайте сегодня необдуманных и скоропалительных решений, особенно в том, что касается денег.
Овен
Звезды советуют подавить в себе вспышку ревности, лучше попробуйте поговорить с партнером по душам.
Телец
День будет наполнен полезными встречами и общением – вы узнаете много нового об известных вам людях.
Близнецы
Вы сами вольны распоряжаться своим временем. Важно правильно распланировать все дела на этот день.
Рак
Лев
Будьте аккуратнее, используя бытовую технику или садясь за руль автомобиля – день травмоопасен.
Дева
На вас свалятся неожиданные проблемы родственников, которые вам придется решать. Но вы справитесь.
Весы
Звезды советуют в этот день, если есть возможность, отложить запланированные дела и посвятить время здоровью.
Скорпион
Все споры разрешатся и без вас, а вы можете наблюдать за развитием отношений со стороны, не принимая участия.
Обновления в этот день пойдут на пользу вашему бизнесу, а перестановка добавит свободного пространства.
Козерог
В этот день любое общение утомляет, лучше провести время уединенно, вдали от суеты и проблем.
Водолей
Хороший день для новых приобретений. Вам не стоит экономить на качестве – такая вещь прослужит долго.
Рыбы
Вас поглотит лень и нежелание работать – придется делать над собой усилие, чтобы избежать неприятностей.