Ученые выяснили, на сколько лет богатство продлевает жизнь

Речь идет о продлении периода, свободного от боли и инвалидности.

В 10-летнем исследовании с участием 10 700 тысяч добровольцев старше 50 лет ученые рассмотрели все экономические и социальные факторы, лежащие в основе причин, по которым пожилые люди сталкиваются с проблемами со здоровьем.

«Мы обнаружили, что социально-экономическое неравенство в ожидаемой продолжительности жизни без инвалидности было одинаковым для всех возрастов в Англии и США, но самым большим преимуществом в обеих странах и во всех группах стало богатство», - рассказала доктор Паола Занинотто.