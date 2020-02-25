Вт, 25.02.2020
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Группа 5Miinust и рэпер Reket отправятся в концертный тур на край света!

Группа 5miinust.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Самые громкие артисты Эстонии заявили, что отправляются в совместный тур.

Группа 5miinust сообщила в своем Twitter, что они вместе с Reket запланировали тур по Австралии. Как ни странно, «тур» состоит только из двух городов...

Первый концерт пройдет в Эстонском доме в Сиднее 6 марта, второй пройдет через неделю в Западной Австалии в городе Перт. Мероприятия рассчитаны на людей не моложе 18 лет, а билеты стоят 45 Австралийских долларов (примерно 28 евро).

Член группы 5miinust Estoni Kohver прокомментировал Elu24, что до этого зарубежные концерты были только в Финляндии. Это означает, что границы теперь расширены примерно на 13 000 километров.

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