Группа 5Miinust и рэпер Reket отправятся в концертный тур на край света!

Группа 5miinust сообщила в своем Twitter, что они вместе с Reket запланировали тур по Австралии. Как ни странно, «тур» состоит только из двух городов...

Первый концерт пройдет в Эстонском доме в Сиднее 6 марта, второй пройдет через неделю в Западной Австалии в городе Перт. Мероприятия рассчитаны на людей не моложе 18 лет, а билеты стоят 45 Австралийских долларов (примерно 28 евро).