В честь праздника Женя Фокин решил продемонстрировать все свои прелести

35-летний эстонский стилист Женя Фокин отпраздновал 102-ю годовщину со дня провозглашения независимости Эстонии по-своему. Вместо застолья, роскошных нарядов и символики, Женя просто опубликовал фото, которое каждый может трактовать по-своему.
В честь ПРАЗДНИКА, цитирую классиков - нет ТРУСОВ🌊🌊🌊,
— подписал черно-белую фотографию с пляжа стилист.
Фокин имеет ввиду песню группы 5MIINUST x NUBLU - (ei ole) aluspükse, в которой как раз описаны приключения на пляже без нижнеге в белья, в частности без трусов.
На фото кажется, будто ты без трусов,
— пишет один подписчик.
🤣🤣🤣🤣Только ты можешь надеть такое🚀,
— написала знакомая Жени.
Тот кто не приблизил — врет,
— гласит комментарий второй подписчицы.