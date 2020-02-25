Вт, 25.02.2020
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В честь праздника Женя Фокин решил продемонстрировать все свои прелести

Стилист Женя Фокин.

ФОТО: Jelena Rudi

35-летний эстонский стилист Женя Фокин отпраздновал 102-ю годовщину со дня провозглашения независимости Эстонии по-своему. Вместо застолья, роскошных нарядов и символики, Женя просто опубликовал фото, которое каждый может трактовать по-своему.

В честь ПРАЗДНИКА, цитирую классиков - нет ТРУСОВ🌊🌊🌊,

— подписал черно-белую фотографию с пляжа стилист.

Фокин имеет ввиду песню группы 5MIINUST x NUBLU - (ei ole) aluspükse, в которой как раз описаны приключения на пляже без нижнеге в белья, в частности без трусов. 

На фото кажется, будто ты без трусов,

— пишет один подписчик.

🤣🤣🤣🤣Только ты можешь надеть такое🚀,

— написала знакомая Жени.

Тот кто не приблизил — врет,

— гласит комментарий второй подписчицы. 

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