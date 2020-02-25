Как выбрать качественные куриные яйца в магазине и на рынке

Блины, оладьи и вареники – традиционные блюда Масленицы, одним из главных ингредиентов которых являются яйца. Но употребление некачественных яиц не только испортит вкус праздничных блюд, но и может быть опасными для вашего здоровья, ведь их скорлупа – источник инфекций, в том числе сальмонеллы, пишет Сегодня.