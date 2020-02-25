Пять вещей, которые не стоит хранить под кроватью

Безусловно, это очень практично и удобно, но есть предметы, которые лучше не хранить под кроватью, пишет blog.postel-deluxe.ru. Вот несколько из них.

Слишком тяжелые вещи

И это не только потому, что поднимать такие предметы будет очень тяжело, но еще и потому, что вы легко можете поцарапать пол, если будете хранить предметы в пластиковых контейнерах. И это подводит нас к следующему пункту.

Коробки для хранения без колес

Если коробки, которые вы храните под кроватью, не скользят, при доставании они будут царапать пол. Это особенно обидно, если в вашей квартире паркет. Тут два варианта: вы можете либо купить новые коробки с колесиками, либо наклеить на контейнеры войлочные ножки, которые позволят безопасно для полка доставать вещи из-под кровати.

Пустые чемоданы

Чемоданы лучше всего хранить в кладовой или в шкафу-купе в коридоре, но точно не в спальне. По крайней мере, только если они не выполняют какую-то функцию в комнате. Например, если вы сложите несезонную одежду в чемодан, то вполне можно использовать его вместо того самого контейнера с колесиками. Вы сэкономите не только на приобретении дополнительных коробок, но и на свободном месте в квартире.

Предметы, которые вы часто используете

Зачем хранить обувь или одежду, которую вы часто используете под кроватью, если вы собираетесь постоянно сгибаться, чтобы доставать них? Это не очень удобно и могу поспорить, что через некоторое время вас попросту начнет раздражать эта утомительная процедура. Если у вас нет других вариантов хранения, подумайте о хранении более часто используемых предметов (вещей, которыми вы пользуетесь хотя бы раз в неделю) в шкафу, комоде или на специальной вешалке.

Все, о чем вы забудете