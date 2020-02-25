Сын Роналду завел Instagram. За полдня его первое видео набрало почти два миллиона просмотров

Самый популярный человек в Instagram Криштиану Роналду, у которого 205 миллионов подписчиков, завёл аккаунт своему сыну. Мини-Криштиану Роналду, такой никнейм он носит в соцсети, всего за полдня набрал более 500 тысяч подписчиков, а его первое видеоприветствие посмотрело 1,9 миллиона человек, пишет Лайф.
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Интересно, что в этом видео сын известного футболиста обратился к пользователям Сети сразу на трёх языках: английском, испанском и португальском.
Криштиану-младший родился от суррогатной матери в 2010 году. Он тоже, как и папа, занимается футболом.