«Ей надо бросать эту родину»: Лещенко заявил, что хочет спеть дуэтом с украинской певицей Maruv

Певец Лев Лещенко выразил желание спеть дуэтом с украинской исполнительницей Maruv и посоветовал ей «бросать такую родину», которая её гнобит и не воспринимает, пишет Лайф.
Это потрясающая совершенно певица, очень красивая и продуктивно работающая, великолепно двигается. Это явление в европейской жизни, я считаю: необычная, очень стильная, очень профессиональная. Я года два на неё смотрю уже. Я с ней не знаком, мы не разговаривали, но если она захочет, я с удовольствием спою с ней дуэтом. Ей надо бросать эту родину, которая её гнобит и не воспринимает,
— сказал артист в беседе с изданием "Подъём".
Лещенко добавил, что уже два года наблюдает за её творчеством. Он предложил ей перебраться в Москву и пообещал помощь, чтобы она могла "выступать и радоваться жизни".
Мнение Лещенко поддержал солист группы "Любэ" Николай Расторгуев, он тоже посоветовал Maruv переезжать в Россию, ведь наверняка у неё здесь есть поклонники.
Просто на Украине живут дебилы. Уже сколько лет там происходит (и все об этом знают) дебилизм и идиотизм. А ей надо оттуда валить в Россию,
— заявил певец.
Напомним, на Украине День защитника Отечества теперь отмечают 14 октября. Maruv же поздравила мужчин с праздником 23 февраля, и за это в соцсетях на неё посыпались упрёки. Певица матом ответила всем недовольным.