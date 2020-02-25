«Ей надо бросать эту родину»: Лещенко заявил, что хочет спеть дуэтом с украинской певицей Maruv

Это потрясающая совершенно певица, очень красивая и продуктивно работающая, великолепно двигается. Это явление в европейской жизни, я считаю: необычная, очень стильная, очень профессиональная. Я года два на неё смотрю уже. Я с ней не знаком, мы не разговаривали, но если она захочет, я с удовольствием спою с ней дуэтом. Ей надо бросать эту родину, которая её гнобит и не воспринимает,