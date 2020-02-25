Рита Дакота прокомментировала развод Прилучных

Я считаю, что каждый в этом мире имеет право на счастье. Если есть место, где они оба будут более счастливы, чем в этом браке, — я очень желаю им этого. Люблю обоих. Планирую увидеться с Агатой, как только буду ей нужна. Она была рядом со мной в период моего развода и очень поддержала меня тогда,