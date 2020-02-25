Рита Дакота прокомментировала развод Прилучных

В минувшие выходные Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе. Супруги опубликовали в своих микроблогах обращения к СМИ и фанатам и отметили, что хоть и приняли решение расстаться, но все же будут друг другу хорошими друзьями, ведь у них подрастают двое детей, пишет Экспресс газета.
Слухи о том, что в семье Прилучных не все так гладко, ходили еще с прошлого года. В СМИ сообщалось, что супруги несколько раз дрались, да и сами Агата и Павел признавались, что в их семье кипят страсти, однако отрицали возможность развода. Что стало причиной расставания, они пока что комментировать не стали.
Рита Дакота отреагировала на развод Прилучных и отметила, что обязательно поддержит Агату, ведь Муцениеце также поддержала Риту полтора года назад во время развода.
Я считаю, что каждый в этом мире имеет право на счастье. Если есть место, где они оба будут более счастливы, чем в этом браке, — я очень желаю им этого. Люблю обоих. Планирую увидеться с Агатой, как только буду ей нужна. Она была рядом со мной в период моего развода и очень поддержала меня тогда,
— написала Рита.
Напомним, что пару лет назад Дакота и Муцениеце умудрились поругаться в Сети из-за одинаковых имен дочерей, но потом помирились и стали подругами.