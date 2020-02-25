Смущен: Стивен Спилберг отреагировал на заявление дочери стать порноактрисой

Если смотреть со стороны на Стивена и Кейт, то они поддерживают и знают все новые мировые тенденции и безумно любят своих детей. Родители всегда поддерживали Микаэлу и пытались понять ее. Но сейчас очевидно, что они смущены ее внезапным публичным признанием и вступлением в ряды фильмов для взрослых,