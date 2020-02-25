Смущен: Стивен Спилберг отреагировал на заявление дочери стать порноактрисой

На днях 23-летняя дочь Стивена Спилберга Микаэла призналась, что пробует себя как порноактриса. Она заявила, что устала от скучной работы и хочет удовлетворять людей. Западные СМИ утверждали, что ее знаменитый отец всячески поддерживает начинания дочери, пишет Сегодня.
Однако не все так просто. На самом деле, как сообщает Page Six, родители девушки смущены и обеспокоены ее новой работой.
Если смотреть со стороны на Стивена и Кейт, то они поддерживают и знают все новые мировые тенденции и безумно любят своих детей. Родители всегда поддерживали Микаэлу и пытались понять ее. Но сейчас очевидно, что они смущены ее внезапным публичным признанием и вступлением в ряды фильмов для взрослых,
– утверждает источник, близкий к семье Спилбергов.