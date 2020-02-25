Стало известно, кто поедет на «Евровидение-2020» от Украины
В субботу, 22 февраля, состоялся финал Национального отбора участника от Украины на международный песенный конкурс «Евровидение-2020». За право представлять страну боролись 6 артистов: Krutь, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, Khayat, Tvorchi.
По результатам голосования членов жюри и зрителей победителем Нацотбора стала группа Go_A с песней «Соловей». Именно она поедет от Украины на конкурс «Евровидение-2020», который состоится 12-16 мая в Роттердаме (Нидерланды).