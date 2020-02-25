Вт, 25.02.2020
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Стало известно, кто поедет на «Евровидение-2020» от Украины
Слушаем песню!

national selection Eurovision-2020 from Ukraine

ФОТО: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com

В субботу, 22 февраля, состоялся финал Национального отбора участника от Украины на международный песенный конкурс «Евровидение-2020». За право представлять страну боролись 6 артистов: Krutь, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, Khayat, Tvorchi.

ФОТО: Pavlo Bagmut/ZUMAPRESS.com

По результатам голосования членов жюри и зрителей победителем Нацотбора стала группа Go_A с песней «Соловей». Именно она поедет от Украины на конкурс «Евровидение-2020», который состоится 12-16 мая в Роттердаме (Нидерланды).

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