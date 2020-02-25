Вт, 25.02.2020
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Названа самая стойкая к раку группа крови

Группа крови. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Исследователи из университета Каролины проанализировали данные нескольких тысяч пациентов, собранные за последние 25 лет. Ученым удалось определить группу крови, носители которой меньше всего болеют онкологией, сообщает РЕН ТВ.

Так, в группе риска реже других встречаются люди с первой группой крови, им требуются регулярные обследования и тщательная диагностика. Главными факторами риска остаются вредные привычки - к алкоголю и табаку. Кроме того, носители первой группы крови чаще остальных страдают от язвы и гастрита.

Люди со второй группой крови чаще всего болеют раком желудка. Обладатели третьей и четвертой группы крови достаточно часто страдали от рака поджелудочной железы.

Напомним, ранее ученые назвали четыре вредные привычки, которые вызывают онкологическое заболевание. В их числе оказались привычка сидеть в самолете около окна, регулярный прием горячих жидкостей, привычка постоянно держать смартфон у лица, склонность ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя.

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