Названа самая стойкая к раку группа крови

Исследователи из университета Каролины проанализировали данные нескольких тысяч пациентов, собранные за последние 25 лет. Ученым удалось определить группу крови, носители которой меньше всего болеют онкологией, сообщает РЕН ТВ.
Так, в группе риска реже других встречаются люди с первой группой крови, им требуются регулярные обследования и тщательная диагностика. Главными факторами риска остаются вредные привычки - к алкоголю и табаку. Кроме того, носители первой группы крови чаще остальных страдают от язвы и гастрита.
Люди со второй группой крови чаще всего болеют раком желудка. Обладатели третьей и четвертой группы крови достаточно часто страдали от рака поджелудочной железы.
Напомним, ранее ученые назвали четыре вредные привычки, которые вызывают онкологическое заболевание. В их числе оказались привычка сидеть в самолете около окна, регулярный прием горячих жидкостей, привычка постоянно держать смартфон у лица, склонность ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя.