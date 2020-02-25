Названа самая стойкая к раку группа крови

Так, в группе риска реже других встречаются люди с первой группой крови, им требуются регулярные обследования и тщательная диагностика. Главными факторами риска остаются вредные привычки - к алкоголю и табаку. Кроме того, носители первой группы крови чаще остальных страдают от язвы и гастрита.

Люди со второй группой крови чаще всего болеют раком желудка. Обладатели третьей и четвертой группы крови достаточно часто страдали от рака поджелудочной железы.