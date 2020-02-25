Вт, 25.02.2020
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Экстрасенс Илона Калдре поздравила Эстонию с Днем независимости необычным образом

Илона Калдре

ФОТО: личный архив

Илона Калдре довольно часто высказывается в Facebook на актуальные общественные или волнующие ее темы. Очередной пост Калдре опубликовала 24 февраля, в День независимости Эстонии. 

Вот что написала Илона: «Эстония так стремилась к независимости своих мнений, суждений, политических взглядов и действий … и что мы имеем сегодня? Эстония стремилась к экономической самостоятельности, а сейчас...

И ни-че-го мы с вами, к сожалению, не изменим, разве что постараемся быть терпимее и добрее друг к другу. Сегодня я искренне хочу пожелать, чтобы жили бы мы все счастливо, долго и самым достойным образом!

Я хочу, чтобы все без исключения живущие в Эстонии люди имели равные права и возможности. Хочется думать, что у нас впереди светлое будущее и всегда найдется мирное разрешение любых вопросов.

Но... Я скажу. Благодарить политика за то, что он что-то сделал за народные деньги, то же самое, что аплодировать банкомату за выданные вам ваши же деньги. А пир, между тем, продолжается - слуги народа празднуют День независимости».

Комментаторы отмечают, что Илона высказалась блестяще, особенно людям понравилось сравнение политиков с банкоматами.

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