Экстрасенс Илона Калдре поздравила Эстонию с Днем независимости необычным образом

Вот что написала Илона: «Эстония так стремилась к независимости своих мнений, суждений, политических взглядов и действий … и что мы имеем сегодня? Эстония стремилась к экономической самостоятельности, а сейчас...

И ни-че-го мы с вами, к сожалению, не изменим, разве что постараемся быть терпимее и добрее друг к другу. Сегодня я искренне хочу пожелать, чтобы жили бы мы все счастливо, долго и самым достойным образом!

Я хочу, чтобы все без исключения живущие в Эстонии люди имели равные права и возможности. Хочется думать, что у нас впереди светлое будущее и всегда найдется мирное разрешение любых вопросов.

Но... Я скажу. Благодарить политика за то, что он что-то сделал за народные деньги, то же самое, что аплодировать банкомату за выданные вам ваши же деньги. А пир, между тем, продолжается - слуги народа празднуют День независимости».