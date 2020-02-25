Все видели этот мем с котом? Теперь узнайте милую историю, которая стоит за ним

Легендарный кадр был сделан еще в августе 2019 года, когда Кэти готовилась к работе, а Роско отдыхал в одном из своих самых любимых мест — раковине. «Я просто занималась своими делами, когда вдруг посмотрела вниз и увидела его отражение в увеличительном зеркале. Я начала истерически смеяться — это было так смешно. Слава богу, телефон был у меня в руке, поэтому я быстро сфотографировала и отправила друзьям в Snapchat», - рассказала Кэти.

После этого девушка разместила снимок в паре групп кошатников на Facebook. Спустя время он попал в Reddit и Twitter, где кот впервые стал вирусным, пишет Лайф со ссылкой на BuzzFeedNews.