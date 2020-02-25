Вт, 25.02.2020
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Ах, какая женщина! Роскошный наряд Кальюлайд для президентского бала стоил почти 10 тысяч евро, как вам?

President Kersti Kaljulaid abikaasa Georgi-Rene Maksimovskiga Ugala teatris, Viljandis.

ФОТО: Eero Vabamägi

Народные наряды для президентского приема для главы эстонского государства Керсти Кальюлайд и ее супруга Георгия-Рене Максимовского в этом году изготовили такими, какими они были в 18 столетии в  Мульгимаа.

Президент Кальюлайд в этот раз для президентского приема в Вильянди выбрала старинный народный костюм из Мульгимаа, шерстяная часть которого соткана вручную. Понева, набедренник и рюш богато украшены. 

Муж президента надел наряд той же эпохи с длинными рукавами, а также шляпу. 

По данным издания Sky.ee, стоимость такого исторического комплекта - 7201 евро плюс налог с оборота (итого: 8641 евро и 20 центов).

Давайте еще раз повнимательнее посмотрим!

Георгий-Рене Максимовский и Керсти Кальюлайд

ФОТО: Arno Mikkor

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