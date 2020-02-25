Ах, какая женщина! Роскошный наряд Кальюлайд для президентского бала стоил почти 10 тысяч евро, как вам?

Народные наряды для президентского приема для главы эстонского государства Керсти Кальюлайд и ее супруга Георгия-Рене Максимовского в этом году изготовили такими, какими они были в 18 столетии в Мульгимаа.
Президент Кальюлайд в этот раз для президентского приема в Вильянди выбрала старинный народный костюм из Мульгимаа, шерстяная часть которого соткана вручную. Понева, набедренник и рюш богато украшены.
Муж президента надел наряд той же эпохи с длинными рукавами, а также шляпу.
По данным издания Sky.ee, стоимость такого исторического комплекта - 7201 евро плюс налог с оборота (итого: 8641 евро и 20 центов).
Давайте еще раз повнимательнее посмотрим!