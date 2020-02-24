Пн, 24.02.2020
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Нарвский гид Александр Опенко: важно прививать детям уважение к Эстонской Республике

Александр Опенко

ФОТО: Илья СМИРНОВ/АРХИВ

Нарвский гид, школьный учитель обществоведения Александр Опенко считает, что отмечаемый 24 февраля День независимости Эстонии - это самый большой праздник как для государства, так и для всех его жителей.

«Это самый большой праздник для государства и, наверное, для человека, который живет в этом государстве, - отметил Опенко. - Это такой особенный день», пишет Rus.ERR.

Он также заявил о важности прививать детям уважение к Эстонской Республики.

«Это очень важно для следующих поколений: уважение к республике, ко Дню независимости, чувство гордости за свою родную страну», - заключил Александр Опенко.

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