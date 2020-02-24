Нарвский гид Александр Опенко: важно прививать детям уважение к Эстонской Республике

Нарвский гид, школьный учитель обществоведения Александр Опенко считает, что отмечаемый 24 февраля День независимости Эстонии - это самый большой праздник как для государства, так и для всех его жителей.
«Это самый большой праздник для государства и, наверное, для человека, который живет в этом государстве, - отметил Опенко. - Это такой особенный день», пишет Rus.ERR.
Он также заявил о важности прививать детям уважение к Эстонской Республики.
«Это очень важно для следующих поколений: уважение к республике, ко Дню независимости, чувство гордости за свою родную страну», - заключил Александр Опенко.