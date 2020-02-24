Кто эта русская красотка, сопроводившая Эдгара Сависаара на президентском приеме?

Бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар (69) сегодня впервые за долгие годы прибыл на президентский прием к Керсти Кальюлайд в сопровождении русской красавицы.
Сависаар прибыл на прием вместе с Юлией Соммер (32).
Юлия Соммер - политик.
Портал Elu24 пишет, что также Юлия является председателем правления фирмы Empire Textile, которая занимается продажей полотенец и постельного белья.
Соммер проживает в Таллинне и ее страница в Facebook говорит, что она замужем с 2007 года.
У Соммер также есть закрытый аккаунт в Instagram, у женщины там чуть более 300 подписчиков.