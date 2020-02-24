Кто эта русская красотка, сопроводившая Эдгара Сависаара на президентском приеме?

Сависаар прибыл на прием вместе с Юлией Соммер (32).

Юлия Соммер - политик.

Портал Elu24 пишет, что также Юлия является председателем правления фирмы Empire Textile, которая занимается продажей полотенец и постельного белья.

Соммер проживает в Таллинне и ее страница в Facebook говорит, что она замужем с 2007 года.