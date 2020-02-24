Пн, 24.02.2020
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Кто эта русская красотка, сопроводившая Эдгара Сависаара на президентском приеме?

Эдгар Сависаар на президентском приеме в Вильянди, 24.02.2020

ФОТО: Remo Tõnismäe

Бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар (69) сегодня впервые за долгие годы прибыл на президентский прием к Керсти Кальюлайд в сопровождении русской красавицы. 

Сависаар прибыл на прием вместе с Юлией Соммер (32). 

Юлия Соммер - политик. 

Портал Elu24 пишет, что также Юлия является председателем правления фирмы Empire Textile, которая занимается продажей полотенец и постельного белья. 

Соммер проживает в Таллинне и ее страница в Facebook говорит, что она замужем с 2007 года. 

У Соммер также есть закрытый аккаунт в Instagram, у женщины там чуть более 300 подписчиков. 

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