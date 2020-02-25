Гороскоп на 25 февраля: у Близнецов появится повод для радости, а Стрельцы будут раздражительными

Этот день находится под управлением третьих лунных суток, символом которых является гепард. Поэтому энергию сегодня нужно не только накапливать, но и активно и плодотворно тратить. Свое берите сразу, не позволяйте никому им овладеть. Неважно, чего это может коснуться: идей, материальных благ, вашей работы и должности, места под солнцем или близких людей.
Овен
Если ваш близкий человек хочет побыть в одиночестве, предоставьте ему такую возможность без лишних вопросов.
Телец
День подходит для путешествий, получения новых знаний и положительных эмоций. Берегите ценные вещи.
Близнецы
Если вам чего-то хочется, не отказывайте себе в маленьких удовольствиях. Вы заслужили радости жизни.
Рак
Лев
Ваша рассеянность может сыграть с вами злую шутку – желательно, чтобы вас кто-то контролировал.
Дева
В этот день не стоит впадать в крайности и скупать все подряд. Но полезное приобретение вы все-таки сделаете, пишет «Сегодня».
Весы
Вы рискуете с головой нырнуть в решение накопившихся рабочих вопросов – отнеситесь к этому философски.
Скорпион
Звезды не рекомендуют вам в этот день посещать шумные места. Лучше уединиться и заняться собой.
В вас зреет недовольство, в первую очередь, собой, которое может выплеснуться и на окружающих.
Козерог
В поисках положительных эмоций не отказывайтесь от идеи творчества – в вас спят разнообразные таланты.
Водолей
Помогая решить насущные вопросы близких вам людей, вы забудете о собственных проблемах.
Рыбы
Не нагружайте организм тяжелой физической работой, лучше займите голову изучением чего-то нового.