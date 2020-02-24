Мальчик, похожий на девочку, вставил палочку в скворечник: вот как развлекают президента Эстонии и ВИП-гостей

Художественным руководителем постановки стал актер театра «Ванемуйне» 29-летний Карл Лауметс, который в прошлом году получил награду, как лучший постановщик. Сцена театра «Угала» отлично подошла для режиссера-постановщика, поскольку она не ограничивала ни актеров, ни музыкантов в своих действиях. Темой вечера стали птицы.

Происходящее на сцене должно было быть понятно всем, кто пришел на концерт. Гости всё оценили и поддержали актеров громкими непрекращающимися овациями, которые длились несколько минут без остановки!

«В народном творчестве, кажется, каждый фольклорист имел главу о птицах. Птицы играют такую большую роль в фольклоре », - пояснил Лауметс создание такой постановки.

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