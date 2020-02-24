«Евровидение-2020»: сексуальный шоу-номер Тины Кароль взорвал Сеть

Тина Кароль выступила в финале украинского Национального отбора на «Евровидение-2020», членом жюри которого она стала в этом году.
Зрители увидели впечатляющий шоу-номер из новой сольной программы певицы. Тина Кароль спела песни «Вільна» и «Ніжно», демонстрируя мощный вокал и сексуальную фигуру.
Для своего выступления певица выбрала объемный брючный костюм. Однако уже во второй части номера звезда сняла лишнюю одежду: сексуальная и полуголая Тина Кароль в туфлях на высоких каблуках станцевала чувственный танец на стуле. Эротические па не оставили равнодушными поклонников, которые щедро засыпали соцсети певицы комплиментами.