«Евровидение-2020»: сексуальный шоу-номер Тины Кароль взорвал Сеть

Для своего выступления певица выбрала объемный брючный костюм. Однако уже во второй части номера звезда сняла лишнюю одежду: сексуальная и полуголая Тина Кароль в туфлях на высоких каблуках станцевала чувственный танец на стуле. Эротические па не оставили равнодушными поклонников, которые щедро засыпали соцсети певицы комплиментами.