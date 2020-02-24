Беременная возлюбленная Илона Маска позволит будущему потомку выбрать пол самостоятельно

В начале января Граймс спровоцировала разговоры о своей беременности, опубликовав провокационное фото на личной странице в инстаграм. Она поделилась откровенным кадром, на котором позировала топлес с изображением малыша на обнаженном животе. Впоследствии она призналась, что довольно тяжело переносит первую беременность, временно отказавшись даже от музыкальной карьеры.

Ранее певица сообщала, что собирается воспитывать малыша без лишней роскоши. Чтобы уберечь ребенка от соблазнов большого города, будущая мамочка планирует проводить много времени в доме своего дедушки в лесу. Она понимает, что не сможет полностью уберечь кроху от цивилизации, однако убеждена, что скромная атмосфера будет способствовать ее воспитанию.

ФОТО: CARLO ALLEGRI/REUTERS

Ввиду открытости девушки известного изобретателя, фолловеры с нетерпением ждали публичного объявления пола первенца. Однако Граймс шокировала мировое сообщество откровенным признанием. В своем твиттере она опубликовала лаконичное сообщение, в котором заявила, что не планирует предоставлять будущему ребенку никаких гендерных признаков. Пол будет оставаться неопределенным до того времени, пока малыш самостоятельно не выберет свою идентичность. Вместо привычного "он" или "она" артистка призывает употреблять "они".

Я чувствую, что их личная жизнь должна быть защищена. Когда они подрастут, они сами смогут решить свою судьбу и личность. Не думаю, что они согласятся быть знаменитыми или появляться на публике. Поэтому я не хочу обозначать их пол, чтобы им не пришлось потом проживать навязанную гендером жизнь,

– прокомментировала певица удивление фанов.