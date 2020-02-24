За молнией не усмотрела? Анита Сибул опубликовала фото в расстегнутой юбке

В свою последнюю поездку в Будапешт, я упоминала, что я очень люблю оценивать места по рейтингу, согласно которому я захотела бы остаться в них жить (я ведь не одна такая?). И самая большая проблема на Гавайях... это то, что остров находится у черта на куличках. Самый быстрый рейс из Лос-Анджелеса отнимает 6 часов на перелет, а это означает, что у тебя не получится просто улететь куда-то на выходные, если ты там живешь. Не готова с этим смириться, поэтому счастлива, что могу наслаждаться 1-3-часовыми перелетами между европейскими странами.