Пн, 24.02.2020
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За молнией не усмотрела? Анита Сибул опубликовала фото в расстегнутой юбке
ФОТО!

Anita Sibul

ФОТО: Instagram

Эстонская путешественница и звезда социальных сетей Анита Сибул нередко щекочет нервы своим подписчикам. То на модное мероприятие в костюме из секс-шопа придет, то ест пасту, сидя на унитазе. Впрочем, куда больше на страничке Аниты в Instagram ярких снимков в бикини, сделанных во время ее многочисленных поездок по теплым странам. 

Не так давно Анита в своем блоге писала о том, что не согласилась бы переехать на Гавайи, хоть и очень любит это место. Как объяснила девушка, главное для нее — скорее возможность путешествовать, что с учетом отдаленности райского острова становится проблемой. 

В свою последнюю поездку в Будапешт, я упоминала, что я очень люблю оценивать места по рейтингу, согласно которому я захотела бы остаться в них жить (я ведь не одна такая?). И самая большая проблема на Гавайях... это то, что остров находится у черта на куличках. Самый быстрый рейс из Лос-Анджелеса отнимает 6 часов на перелет, а это означает, что у тебя не получится просто улететь куда-то на выходные, если ты там живешь. Не готова с этим смириться, поэтому счастлива, что могу наслаждаться 1-3-часовыми перелетами между европейскими странами. 

Впрочем, сейчас красавица отдыхает на Филиппинах и делится своим восторгом по поводу местной природы, стоя посреди красочной зелени.

Природа Филиппин. Куда вы готовы приехать вновь только из-за удивительной природы?

Правда, вот ведь незадача... Юбка на Аните почему-то расстегнута, а под ней виднеются белые трусы. 

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