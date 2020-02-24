За молнией не усмотрела? Анита Сибул опубликовала фото в расстегнутой юбке
Эстонская путешественница и звезда социальных сетей Анита Сибул нередко щекочет нервы своим подписчикам. То на модное мероприятие в костюме из секс-шопа придет, то ест пасту, сидя на унитазе. Впрочем, куда больше на страничке Аниты в Instagram ярких снимков в бикини, сделанных во время ее многочисленных поездок по теплым странам.
Не так давно Анита в своем блоге писала о том, что не согласилась бы переехать на Гавайи, хоть и очень любит это место. Как объяснила девушка, главное для нее — скорее возможность путешествовать, что с учетом отдаленности райского острова становится проблемой.
В свою последнюю поездку в Будапешт, я упоминала, что я очень люблю оценивать места по рейтингу, согласно которому я захотела бы остаться в них жить (я ведь не одна такая?). И самая большая проблема на Гавайях... это то, что остров находится у черта на куличках. Самый быстрый рейс из Лос-Анджелеса отнимает 6 часов на перелет, а это означает, что у тебя не получится просто улететь куда-то на выходные, если ты там живешь. Не готова с этим смириться, поэтому счастлива, что могу наслаждаться 1-3-часовыми перелетами между европейскими странами.
Впрочем, сейчас красавица отдыхает на Филиппинах и делится своим восторгом по поводу местной природы, стоя посреди красочной зелени.
Природа Филиппин. Куда вы готовы приехать вновь только из-за удивительной природы?
Правда, вот ведь незадача... Юбка на Аните почему-то расстегнута, а под ней виднеются белые трусы.