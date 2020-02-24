Бывшие москвичи о России: если хочешь выжить - или молчи, или беги

Яковцев Дмитрий Михайлович. Родился в Москве в 1972 году. Окончил физико-математическую школу, затем с красным дипломом - РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, факультет инженерной механики. В 2004-м получил второе высшее образование - в сфере экономики. В 2012 году избран муниципальным депутатом Гагаринского района Москвы. В 2017-м добровольно сдал мандат депутата.

Мареева Екатерина Павловна. Родилась в 1976 году в Беларуси в семье военнослужащего. Окончила среднюю школу с золотой медалью, затем с красным дипломом - исторический факультет и аспирантуру при кафедре Российской истории ТГУ имени Г. Р. Державина. Кандидат исторических наук, доцент.

В 2017 году Дима и Катя навсегда уехали в Латвию. Политическая ситуация в России: или терпи, или беги

Катя: Я работала в сфере избирательных кампаний с разными партиями, но чаще всего - с «Единой Россией». До выборов 2011 года в Государственную думу все было честнее. Не то чтобы кристально, но на порядок демократичнее. Для меня те выборы стали переломным моментом - именно тогда вся власть в стране полностью перешла в руки Федеральной службы безопасности. Я руководила несколькими избирательными областями.

Екатерина и ее студенты. ФОТО: из личного архива

Пришла утром на работу, а меня там встретил офицер ФСБ в гражданском. Он сказал, что плевать хотел на наши плакатики и буклетики, наша задача - быть актерами театральной постановки, которая называется «выборы». Мне и до этого часто приходилось идти на компромиссы со своей совестью, закрывать глаза на многие вещи, утешать себя, что такая вот у меня работа. И после случая с тем фээсбэшником я поняла, что все, хватит. Тошно, противно. Уволилась, потеряла огромные гонорары, ушла с головой в науку и жила на преподавательскую зарплату.

Все было хорошо до 2014 года. Пока Путин не присоединил Крым к России. Я не поддерживала это, как и в целом всю проводимую президентом РФ политику, о чем сказала на лекции своим студентам. Об этом узнало руководство университета - благодаря доносам. Мне предложили изменить риторику, пока могу, а не пока вывели… Один мой приятель, доцент МГУ, сел в тюрьму за перепост оппозиционного мнения на Facebook. Там было что-то про Крым.

Любая произнесенная вслух критика власти в России расценивается как призыв к ее свержению.