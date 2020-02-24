Китайские ученые выяснили, как коронавирус попал на рынок в Ухане

Согласно выводам ученых, передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась ещё в ноябре или начале декабря 2019 года.

Как сообщает РИА Новости, результаты исследования показали, что новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места. Некий «нулевой пациент» мог заразить кого-то на рынке, а это место стало благоприятной средой для размножения вируса. Распространение болезни шло как минимум по трём маршрутам, считают учёные.

К такому выводу ученые пришли проанализировав геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах. Было также установлено, что случаи заражения в других девяти провинциях Китая и 11 странах были в основном напрямую связаны с Уханью. Эти образцы были внесены в GISAID EpiFlu до 12 февраля. Анализировались источники заражения данными образцами и пусти распространения.

В этих 93 образцах были выявлены 58 гаплотипов. Эти гаплотипы условно можно разделить на пять групп. Три из них — «старые» распространители эпидемий, например H1, H3 и H13, а две — «новые» — это H56 и mv2.

Например, в образцах всех пациентов с коронавирусом, которые имели прямое отношение к рынку морепродуктов «Хуанань», выявили гаплотип H1 и его производные H2 и H8-H12. А вот в образцах части пациентов в Ухане выявили гаплотип H3, который к рынку морепродуктов уже не имеет никакого отношения. То что рынок «Хуанань» не является первичным источником распространения коронавируса указывают следы "старых" гаплотипов H13 и H38 в образцах, обнаруженных у пациентов из Шэньчжэня (первый случай заражения в провинции Гуандун), а также в Вашингтоне (первый случай в США). История поездок этих пациентов свидетельствует, что заразится они должны были во время визитов к родственникам в Ухань с конца декабря 2019 года до начала января 2020-го.

Но при этом гаплотипы H13 и H38 не были обнаружены в образцах ряда пациентов в Ухане. Если эти два гаплотипа получится обнаружить у других пациентов в Ухане, то это будет крайне полезно для поиска источника коронавируса.

К 22 февраля эпидемия затронула 76 228 человек (за пределами КНР зарегистрированы 1200 случаев). Инфекция уже унесла жизни 2345 заболевших (за пределами Китая умерли 8 человек). Выздороветь удалось более 20 тысячам пациентов.