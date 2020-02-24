Гороскоп на 24 февраля: Тельцы ощутят собственную значимость, а Скорпионы погрязнут в рутине

Вместе с новой неделей наступил не только долгожданный период прибывающей луны, но и началось празднование Масленицы. С раннего утра на нас действуют энергии уже второго лунного дня. Рекомендую вам в понедельник не терять ни минуты, и вы успеете сделать много важных дел. А интуиция будет помогать вам выбирать главное и оказываться в нужное время в нужном месте..
Овен
День благоприятен для путешествий – вы получите опыт, который пригодится для дальнейшей работы.
Телец
Этот день полезно использовать для карьерного роста – к вам прислушиваются и соглашаются с доводами.
Близнецы
Будьте готовы к неожиданным проверкам и старайтесь избегать опасных ситуаций на работе и в транспорте.
Рак
Лев
Желательно отнестись со всей внимательностью к поступающей информации, чтобы не пропустить что-то важное.
Дева
День предполагает обман или какой-то подвох – так что не спешите подписывать важные документы.
Весы
Старайтесь сдержать данное обещание, если не хотите, чтобы в ответственный момент вас подвели люди.
Скорпион
В этот день у вас много энергии уйдет на подготовительные и организационные моменты, а не на саму работу.
Постарайтесь найти нестандартный подход в своей работе, и тогда рутина превратится в увлекательный процесс.
Козерог
В этот день будет стопориться любое начинание, так что лучше его отложить на более подходящее время.
Водолей
Вам следует проанализировать собственные ошибки, которые тянут назад и не дают развиваться вашему делу.
Рыбы
Проявите осторожность в общении с людьми, особенно если они пытаются навязать вам свое мнение.