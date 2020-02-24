Гороскоп на 24 февраля: Тельцы ощутят собственную значимость, а Скорпионы погрязнут в рутине

Овен

День благоприятен для путешествий – вы получите опыт, который пригодится для дальнейшей работы.

Телец

Этот день полезно использовать для карьерного роста – к вам прислушиваются и соглашаются с доводами.

Близнецы

Будьте готовы к неожиданным проверкам и старайтесь избегать опасных ситуаций на работе и в транспорте.

Рак

Если вы испытываете финансовые затруднения, не стесняйтесь обратиться за помощью к проверенным партнерам, пишет «Сегодня».

Лев

Желательно отнестись со всей внимательностью к поступающей информации, чтобы не пропустить что-то важное.

Дева

День предполагает обман или какой-то подвох – так что не спешите подписывать важные документы.

Весы

Старайтесь сдержать данное обещание, если не хотите, чтобы в ответственный момент вас подвели люди.

Скорпион

В этот день у вас много энергии уйдет на подготовительные и организационные моменты, а не на саму работу.

Стрелец

Постарайтесь найти нестандартный подход в своей работе, и тогда рутина превратится в увлекательный процесс.

Козерог

В этот день будет стопориться любое начинание, так что лучше его отложить на более подходящее время.

Водолей

Вам следует проанализировать собственные ошибки, которые тянут назад и не дают развиваться вашему делу.

Рыбы