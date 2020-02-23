Квентин Тарантино впервые стал отцом

Роды прошли в клинике в Тель-Авиве. По некоторым данным, у пары родился сын. Для 56-летнего режиссера и его 35-летней жены это первый ребенок.

Пара познакомилась в 2009 году, когда режиссер представлял прессе фильм «Бесславные ублюдки». Их отношения начались в 2016 году, а в 2017-м они обручились. Тарантино и Пик официально стали мужем и женой в ноябре 2018 года, брак стал первым для обоих. В августе 2019 года стало известно, что они ждут ребенка.