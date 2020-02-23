Сколько стоили роды жены Джигана в Майами

Еще в начале года 31-летняя Оксана Самойлова с мужем и тремя детьми приехала в США. Модель хотела, чтобы малыш появился на свет там, где тепло, солнечно и плещется море. Влюбленные арендовали дом на берегу океана и начали скрупулезно выбирать клинику, ведь Оксане предстояло в четвертый раз пройти процедуру кесарева сечения.

Влюбленные отдали предпочтение госпиталю Memorial Regional Hospital. Клиника расположена в фешенебельном районе Майами, и работают там высококвалифицированные врачи. Будущие мамы могут заранее забронировать пакет услуг: так, естественные роды обойдутся в 6 тысяч долларов.

Однако кесарево сечение подразумевает большие риски, поэтому и цена за этот пакет услуг стартует от 10,5 тысяч долларов. Если будущая мама хочет восстанавливаться после родов в отдельной просторной палате, ей придется немного доплатить. Таким образом, Самойлова и Джиган потратили примерно 13-15 тысяч долларов.

В итоге Оксана осталась абсолютно довольна работой врачей. Медики смогли аккуратно провести четвертое кесарево сечение, поэтому уже в первый день после операции Самойлова могла сама передвигаться по палате. А на третьи сутки звезду и вовсе выписали из госпиталя.

«С нами в операционной было врачей десять, они все следили за моим состоянием. Перед операцией нужно подписать целую кипу бумаг, включая завещание. А еще кесарево не будут делать до тех пор, пока из банка крови не подтвердят, что есть достаточное количество крови твоей группы», — рассказывала модель.

Сейчас Оксана восстанавливается после родов дома. Ближайшие месяцы звездная семья проведет в Майами, вернуться в Россию они планируют только весной. Судя по тому, что влюбленные живут в огромном особняке, а их дети ежедневно занимаются с несколькими репетиторами, зимовка в США обошлась им в кругленькую сумму.

Оксана и Джиган могут позволить себе такие расходы, ведь оба зарабатывают огромные суммы. Так, супруга рэпера владеет линией детской одежды салоном красоты и собственным мобильным приложением для похудения. Основным доходом певца являются рекламные контракты и концерты.