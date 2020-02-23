Сколько стоили роды жены Джигана в Майами

Оксана Самойлова уже выписалась из роддома, но поклонники все еще интересуются подробностями ее четвертых родов. Как оказалось, жена Джигана потратила целое состояние, чтобы ее беременность вели лучшие врачи Майами, пишет Starhit.ru.
Еще в начале года 31-летняя Оксана Самойлова с мужем и тремя детьми приехала в США. Модель хотела, чтобы малыш появился на свет там, где тепло, солнечно и плещется море. Влюбленные арендовали дом на берегу океана и начали скрупулезно выбирать клинику, ведь Оксане предстояло в четвертый раз пройти процедуру кесарева сечения.
Влюбленные отдали предпочтение госпиталю Memorial Regional Hospital. Клиника расположена в фешенебельном районе Майами, и работают там высококвалифицированные врачи. Будущие мамы могут заранее забронировать пакет услуг: так, естественные роды обойдутся в 6 тысяч долларов.
Однако кесарево сечение подразумевает большие риски, поэтому и цена за этот пакет услуг стартует от 10,5 тысяч долларов. Если будущая мама хочет восстанавливаться после родов в отдельной просторной палате, ей придется немного доплатить. Таким образом, Самойлова и Джиган потратили примерно 13-15 тысяч долларов.
В итоге Оксана осталась абсолютно довольна работой врачей. Медики смогли аккуратно провести четвертое кесарево сечение, поэтому уже в первый день после операции Самойлова могла сама передвигаться по палате. А на третьи сутки звезду и вовсе выписали из госпиталя.
«С нами в операционной было врачей десять, они все следили за моим состоянием. Перед операцией нужно подписать целую кипу бумаг, включая завещание. А еще кесарево не будут делать до тех пор, пока из банка крови не подтвердят, что есть достаточное количество крови твоей группы», — рассказывала модель.
Сейчас Оксана восстанавливается после родов дома. Ближайшие месяцы звездная семья проведет в Майами, вернуться в Россию они планируют только весной. Судя по тому, что влюбленные живут в огромном особняке, а их дети ежедневно занимаются с несколькими репетиторами, зимовка в США обошлась им в кругленькую сумму.
Оксана и Джиган могут позволить себе такие расходы, ведь оба зарабатывают огромные суммы. Так, супруга рэпера владеет линией детской одежды салоном красоты и собственным мобильным приложением для похудения. Основным доходом певца являются рекламные контракты и концерты.
Напомним, что три дочери Самойловой и Джигана родились в России. Старшая Ариела появилась на свет в обычной районной поликлинике: в 2011 году ее родители еще не были богаты, поэтому не могли позволить себе обслуживание в дорогих клиниках. А вот Лея и Майя родились в госпитале «Лапино», которые выбирают многие звезды.