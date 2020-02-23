Светлана Лобода поделилась коллажем с Собчак в форме сотрудника гестапо

Журналистка на снимке пытает пристегнутую к стулу Светлану Лободу. При этом Собчак держит в руках фотографию Тилля Линдеманна.

Таким образом, вышла некая аллюзия на фрагмент фильма «Семнадцать мгновений весны» и интервью певицы на шоу «Осторожно, Собчак».

Тогда Ксения настойчиво пыталась выведать про характер отношений Лободы и немецкого артиста. Но Светлана держалась стойко и отметила, что она не может говорить из-за подписанного контракта.

Подписчики звезды моментально отреагировали на столь красноречивое фото:

«Когда все спрашивают про тот самый клип», «Было бы странно, если бы после такого клипа была тишина», «Ощущения после просмотра "Осторожно, Собчак"», «А вас, Лобода, я попрошу остаться», «А дальше было интересное немецкое кино».

– намекали пользователи Сети на скандальный порноклип Тилля Линдеманна.