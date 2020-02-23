Вс, 23.02.2020
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Светлана Лобода поделилась коллажем с Собчак в форме сотрудника гестапо

Светлана Лобода

ФОТО: скриншот видео

Украинская певица Светлана Лобода разместила на своей Instagram-странице фотоколлаж с телеведущей Ксенией Собчак. Телеведущая была представлена в форме сотрудника гестапо, пишет Русский TVNET.

Журналистка на снимке пытает пристегнутую к стулу Светлану Лободу. При этом Собчак держит в руках фотографию Тилля Линдеманна.

Таким образом, вышла некая аллюзия на фрагмент фильма «Семнадцать мгновений весны» и интервью певицы на шоу «Осторожно, Собчак». 

Тогда Ксения настойчиво пыталась выведать про характер отношений Лободы и немецкого артиста. Но Светлана держалась стойко и отметила, что она не может говорить из-за подписанного контракта.

Подписчики звезды моментально отреагировали на столь красноречивое фото:

«Когда все спрашивают про тот самый клип», «Было бы странно, если бы после такого клипа была тишина», «Ощущения после просмотра "Осторожно, Собчак"», «А вас, Лобода, я попрошу остаться», «А дальше было интересное немецкое кино».

– намекали пользователи Сети на скандальный порноклип Тилля Линдеманна.

Но были и такие, кто поинтересовался у Светланы, почему она соврала, что поддерживала Микеллу Абрамову после «Голоса». В недавнем интервью Алсу сказала, что Лобода слукавила. Певица оставила этот комментарий без ответа.

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