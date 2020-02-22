Дмитрий Тарасов вышел на связь после госпитализации

Не так давно 32-летний Дмитрий Тарасов со скандалом покинул футбольный клуб «Локомотив», играя за который он часто испытывал сложности со здоровьем и был вынужден обращаться к хирургам. После длительного курса реабилитации Тарасов вновь вернулся в строй — футболиста пригласили в команду «Рубин». Дмитрий подписал контракт буквально пару дней назад, но и здесь его ждали неприятности.

В ходе игры полузащитник столкнулся с противником и сломал ногу. Когда спортсмена отвезли в больницу, ему диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза. Поклонники Тарасова обеспокоены ситуацией, ведь футболист только вернулся в большой спорт. Сам же Дмитрий уверен, что это все временные трудности.

«Вчера был жесткий момент, независящий от меня — и от этого было еще тяжелее. Но прошли сутки, и я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да, и вернуть время назад нельзя», — философски отметил Тарасов.

Футболист добавил, что не собирается опускать руки, он воспринимает инцидент как вызов, который еще больше стимулирует его к победе. «Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня еще больше это мотивирует, и я еще оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе. Уже готов к быстрому восстановлению», — заявил Дмитрий.

«Скорее поправляйтесь! Ждем новых спортивных успехов»; «Рассуждения настоящего мужчины, готового идти через любые препятствия. Быстрого восстановления!»; «Да, в спорте случиться может всякое, и футбол очень травматичен. Выздоравливайте», — отозвались в комментариях неравнодушные.

Тарасов поблагодарил общественность за веру в него и пообещал поскорее вернуться в строй. «Спасибо всем за человеческую поддержку! Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются ими», — обратился к публике спортсмен.