Возлюбленная Киану Ривза без макияжа и в повседневной одежде посетила светскую вечеринку

Появление художницы спровоцировало немалое обсуждение. Александра Грант посетила событие в обыденных черных штанах и рубашке и без макияжа. Совсем недавно Александра рассказала, почему не красится.

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В таком образе она сделала селфи с организатором встречи и актрисой Деми Мур. Фотографию стремительно распространили десятки Instagram-пабликов и фан-групп.

Отметим, что главным условием вечеринки Гвинет Пэлтроу было отсутствие у ее гостей макияжа. На мероприятие она пригласила исключительно женщин, поэтому попросила их не стесняться и показать свою естественную красоту.