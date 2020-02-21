Пт, 21.02.2020
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Дмитрий Тарасов сломал ногу через три дня после возвращения в большой футбол

Дмитрий Тарасов

ФОТО: Denis Tyrin/TASS

Дмитрий Тарасов, который в последние месяцы занимался поиском новой команды после тяжелой травмы и расставания с футбольным клубом «Локомотив», казалось, наконец нашел свое пристанище — в казанском «Рубине», пишет Супер.

Несколько дней назад полузащитник подписал контракт с клубом, который сейчас тренирует Леонид Слуцкий. Свой переход 32-летний спортсмен назвал «шансом вернуться в большой футбол».

Правда, мечтам о перезагрузке карьеры Тарасова сбыться, видимо, не суждено: как сообщают спортивные СМИ, он вновь получил серьезную травму — перелом ноги — и выбыл на неопределенный срок.

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