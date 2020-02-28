Високосный день 29 февраля повлияет на все знаки Зодиака, но на четыре - особенно

Легенда гласит, что херувим Касьян и Николай Угодник проходили по полю и услышали голос пахаря. Человек просил их помочь - вытянуть застрявшую телегу из грязи. Касьян, испугавшись испачкаться, отказался, а святейший Николай Угодник помог выбраться пахарю из колеи. Господь, видя такие действия Касьяна, наказал чествовать его имя только раз в четыре года. Так, по преданиям, появился день Касьяна.

Многие православные народы изображают Касьяна косым, слепым или смотрящим вниз. По поверью, куда он взглянет, туда придет болезнь.

В народе день 29 февраля получил название - Кривой Касьян, Касьян-Завистник, Корыстный день или День закрытых дверей. Люди опасались крестить детей в этот день. Нельзя было принимать гостей, а тем более, открывать дверь незваному путнику.

Отрицательные черты Касьяна постоянно подпитывались страшными историями и до сих пор високосное 29 февраля считается днем непростым и готовящим разные неприятности.

Астрологи тоже считают, что 29 февраля повлияет на всех людей, особенно на представителей четырех знаков зодиака. Наши предки веками собирали знания, полученные в этот день.

Близнецы, забудьте о чистоте своей одежды и всего вокруг в этот день. И не бойтесь запачкаться в чем-то. Любители очищать всё до блеска, Близнецы могут любого доконать своей чистоплотностью. Любое слово, посланное в гневе в день Касьяна, сбудется. Потом не вините себя, что отругали детей или внуков за грязную обувь или одежду. 29 февраля именно Близнецам стоит следить за своими словами.

Ракам стоит следить за своими домашними животными. 29 февраля высок риск отравления питомцев или их потери. Звезды дают Ракам ещё один маленький совет - если увиденный с 28 на 29 февраля сон покажется вам явью, не стоит рассказывать о нем. Этот один из вещих снов, который откроет будущее представителей знака.

Девам стоит забыть 29 февраля обо всех новых делах. Не надо соглашаться 29 февраля на разные подработки и халтуры - только боком выйдет. Стоит начинать их с 10 марта, когда ваш Меркурий выйдет из ретроградности. Запомните, кто сколько бы ни посулил вам за работу - не беритесь за нее в Касьянов день. Не выйдет толка - это в первую очередь. А во-вторую, заставит поволноваться и принесет немало хлопот.