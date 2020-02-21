В Сети высмеяли незнакомку, которая чистила пылесосом тротуар, но, когда она рассказала зачем, стало не до шуток

Брэндон Татро проезжал по одной из улиц города Якима, США, когда перед ним предстало странное зрелище. Светловолосая женщина чистила пылесосом тротуар у дома, сохраняя при этом невозмутимый вид. Парня это и позабавило, и сбило с толку. Он решил снять женщину на видео, которое потом разместил в Facebook.
Героиня ролика быстро стала объектом насмешек. Пользователи шутили, что женщины стали забывать про метлы, называли незнакомку глупой, а некоторые даже предположили, что она выжила из ума или употребляет наркотики.
Но эта история научила юзеров тому, что не стоит делать поспешные выводы, не узнав причин чужого поступка. Героиней ролика оказалась местная жительница Кэти Родригес, которая решила пролить свет на ситуацию, пишет Лайф со ссылкой на Fox News. Женщина рассказала, что недавно пьяный водитель въехал в ее фургон, припаркованный у дома. Повсюду разлетелись битые стекла. И Кэти, боясь, что кто-то может пораниться, придумала их таким образом убрать. «Я не наркоманка и не сумасшедшая. Я думала о других людях и животных и не хотела, чтобы они пострадали», - говорит женщина.
После многие пользователи, в том числе автор ролика, извинились перед Кэти. И теперь ей помогают собрать деньги на новую машину. Ведь фургон был единственным транспортным средством в ее семье.