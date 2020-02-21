В Сети высмеяли незнакомку, которая чистила пылесосом тротуар, но, когда она рассказала зачем, стало не до шуток

Брэндон Татро проезжал по одной из улиц города Якима, США, когда перед ним предстало странное зрелище. Светловолосая женщина чистила пылесосом тротуар у дома, сохраняя при этом невозмутимый вид. Парня это и позабавило, и сбило с толку. Он решил снять женщину на видео, которое потом разместил в Facebook.