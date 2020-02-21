Жители массово покидают Эстонию на выходные: в Петербург закончились все билеты у всех перевозчиков

Регулярные рейсы в Санкт-Петербург исправно выполняют три компании - Ecolines, Lux Express и Baltic Shuttle, есть еще Temptrans, график которой очень скачет и даже постоянные клиенты этой фирмы не могут точно сказать, когда у них есть рейсы, а когда - нет.

По состоянию на 13:00 ни у Baltic Shuttle, ни у Ecolines, ни у Temptrans больше нет ни одного свободного рейса в Санкт-Петербург в эту пятницу, 21 февраля. Один единственный билет остался у Lux Express сегодня на один из вечерне-ночных рейсов.