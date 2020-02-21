Жители массово покидают Эстонию на выходные: в Петербург закончились все билеты у всех перевозчиков

24 февраля - День независимости для Эстонии, красный день календаря, в этот раз он выпал на понедельник и у жителей нашей страны впереди длинные выходные, многие позаботились о досуге заблаговременно и купили билеты в Санкт-Петербург, и таких очень много.
Регулярные рейсы в Санкт-Петербург исправно выполняют три компании - Ecolines, Lux Express и Baltic Shuttle, есть еще Temptrans, график которой очень скачет и даже постоянные клиенты этой фирмы не могут точно сказать, когда у них есть рейсы, а когда - нет.
По состоянию на 13:00 ни у Baltic Shuttle, ни у Ecolines, ни у Temptrans больше нет ни одного свободного рейса в Санкт-Петербург в эту пятницу, 21 февраля. Один единственный билет остался у Lux Express сегодня на один из вечерне-ночных рейсов.
А вы часто путешествуете в Петербург? Как там обычно отдыхаете?