«Евровидение-2020»: организаторы раскрыли имена приглашенных звезд и интригующие подробности шоу в Роттердаме

До финала "Евровидения-2020" осталось менее 100 дней, и организаторы продолжают открывать интересные детали предстоящего шоу. Так, стали известны первые имена приглашенных звезд, которые выступят на сцене конкурса в Роттердаме во время вступительных и промежуточных актов, пишет Сегодня.
В этом году пройдет уже 65-е по счету шоу, и в честь круглой даты на "Евровидении-2020" выступят победители конкурса. По словам организаторов, зрителей ждет шоу, соединяющее поколения.
Во время гранд-финала 16 мая на сцене "Евровидения" выступят семь артистов, которые в свое время одержали победу на конкурсе.
Джильола Чинкветти (Италия, 1964) споет свою прекрасную Non ho l'età, Ленни Кур (Нидерланды, 1969) исполнит De Troubadour, а Гетти Касперс из Teach-In (Нидерланды, 1975) споет Ding-A-Dong. Сандра Ким (Бельгия, 1986) споет J'aime La Vie, Пол Харрингтон и Чарли МакГеттиган снова исполнят Rock‘ n’ Roll Kids (Ирландия, 1994), а Александр Рыбак возьмет свою скрипку для исполнения Fairytale (Норвегия, 2009). И, конечно же, за несколько секунд до передачи трофея следующему победителю конкурса "Евровидение-2020" Дункан Лоуренс снова споет свою Arcade.
Кроме того, после каждых трех живых выступлений ведущая "Евровидения" Эдсилия Ромбли (которая представляла Нидерланды в 1998 и 2007 годах) будет так называемым "таксистом "Евровидения", который будет ездить по улицам Роттердама вместе с четверкой победителей конкурса: Русланой (Украина, 2004), Анн-Мари Давид (Люксембург, 1973), Ижаром Коэном (Израиль, 1978) и Ниам Каваной (Ирландия, 1993). Они будут говорить о завоевании трофея "Евровидения" и о том, какую роль конкурс сыграл в их карьере.