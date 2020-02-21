«Евровидение-2020»: организаторы раскрыли имена приглашенных звезд и интригующие подробности шоу в Роттердаме

В этом году пройдет уже 65-е по счету шоу, и в честь круглой даты на "Евровидении-2020" выступят победители конкурса. По словам организаторов, зрителей ждет шоу, соединяющее поколения.

Во время гранд-финала 16 мая на сцене "Евровидения" выступят семь артистов, которые в свое время одержали победу на конкурсе.

Джильола Чинкветти (Италия, 1964) споет свою прекрасную Non ho l'età, Ленни Кур (Нидерланды, 1969) исполнит De Troubadour, а Гетти Касперс из Teach-In (Нидерланды, 1975) споет Ding-A-Dong. Сандра Ким (Бельгия, 1986) споет J'aime La Vie, Пол Харрингтон и Чарли МакГеттиган снова исполнят Rock‘ n’ Roll Kids (Ирландия, 1994), а Александр Рыбак возьмет свою скрипку для исполнения Fairytale (Норвегия, 2009). И, конечно же, за несколько секунд до передачи трофея следующему победителю конкурса "Евровидение-2020" Дункан Лоуренс снова споет свою Arcade.