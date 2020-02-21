«Нам лучше не общаться»: Игорь Крутой откровенно высказался о Лайме Вайкуле

Конфликта нет. Инициатором пикировок в публичном поле был не я. В данный момент мы не поддерживаем никакой связи. Хотя понимаю, что Лайма — не посторонний для меня человек, мы вместе даже крестные внучки Раймонда Паулса — Моники. Но мне показалось, что по отношению ко мне она повела себя не совсем этично. Поэтому, наверно, нам лучше не общаться,