«Нам лучше не общаться»: Игорь Крутой откровенно высказался о Лайме Вайкуле

Известный продюсер Игорь Крутой впервые прокомментировал свои отношения с Лаймой Вайкуле — ранее в прошлом году ходило много слухов о том, что между давними знакомыми возник конфликт, сообщает издание StarHit.
Отвечая на вопрос издания, получил ли конфликт с Вайкуле какое-то развитие, Крутой ответил, что на данный момент с певицей он не общается.
Конфликта нет. Инициатором пикировок в публичном поле был не я. В данный момент мы не поддерживаем никакой связи. Хотя понимаю, что Лайма — не посторонний для меня человек, мы вместе даже крестные внучки Раймонда Паулса — Моники. Но мне показалось, что по отношению ко мне она повела себя не совсем этично. Поэтому, наверно, нам лучше не общаться,
— сказал Крутой.
Продюсер также рассказал о своих фаворитах из современного поколения артистов, которых он бы отправил на «Евровидение» не раздумывая.
Если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я бы отправил, возможно, Тиму Белорусских. Но не хочу сильно в эти игры влезать опять-таки. Просто мнение,
— отметил Крутой.