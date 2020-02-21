Юрий Антонов рассказал о баснословных заработках в СССР

Юрий Антонов является автором десятков известных композиций. Его произведения до сих пор звучат в теле- и радиоэфире, обогащая музыканта, уже давно вышедшего на пенсию. На пике же славы гонорарам артиста могли позавидовать даже чиновники, пишет «Стархит».
75-летний Юрий Антонов — легендарная личность для российской эстрады. Начав карьеру еще в 60-х, он до сих пор продолжает выступать на сцене со своими хитами. Первый большой успех пришел к Антонову в 1983 году после того, как он выпустил пластинку «Под крышей дома твоего». Примерно в тот же период начались бесконечные гастроли и создание композиций для других артистов.
Антонов никогда не скрывал, что очень хорошо зарабатывал. Музыкант получал деньги за каждое выступление, но основной доход все-таки приносили авторские отчисления. В среднем, Юрий Михайлович получал 10-15 тысяч рублей ежемесячно, и это при условии, что средняя зарплата граждан составляла 100-120 рублей.
«В Советском Союзе деньги значения не имели. Был какой-то предел, которого хватало для приличной жизни. У меня было два автомобиля «Жигули» — один ломался, на втором я ездил. Ну в ресторане поужинать, подарки купить девушке... Квартиру купить было нереально», — рассказал музыкант.
Именно поэтому Антонов копил заработанное. Даже в тяжелый перестроечный период музыканту удалось сохранить большую часть своих сбережений. Дело в том, что у звезды имелись связи в высоких кругах, и когда экономическая ситуация в стране стала критической, Юрия Михайловича предупредили, что пора позаботиться о финансах.
Сейчас Антонов живет в загородном доме вместе с многочисленными питомцами. Артист давно подбирает уличных кошек и собак, которым дарит не только крышу над головой, но и заботу. Также Юрий Михайлович обожает птиц, поэтому на его участке обитают гуси, куры и даже экзотические фазаны.
«Вы не представляете, как мои животные на меня смотрят. Иногда заходишь на участок и кажется, что попал в зоопарк. Но мне комфортно жить с ними, никогда не бывает скучно», — признался музыкант.