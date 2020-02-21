Юрий Антонов рассказал о баснословных заработках в СССР

75-летний Юрий Антонов — легендарная личность для российской эстрады. Начав карьеру еще в 60-х, он до сих пор продолжает выступать на сцене со своими хитами. Первый большой успех пришел к Антонову в 1983 году после того, как он выпустил пластинку «Под крышей дома твоего». Примерно в тот же период начались бесконечные гастроли и создание композиций для других артистов.

Антонов никогда не скрывал, что очень хорошо зарабатывал. Музыкант получал деньги за каждое выступление, но основной доход все-таки приносили авторские отчисления. В среднем, Юрий Михайлович получал 10-15 тысяч рублей ежемесячно, и это при условии, что средняя зарплата граждан составляла 100-120 рублей.

«В Советском Союзе деньги значения не имели. Был какой-то предел, которого хватало для приличной жизни. У меня было два автомобиля «Жигули» — один ломался, на втором я ездил. Ну в ресторане поужинать, подарки купить девушке... Квартиру купить было нереально», — рассказал музыкант.

Артист всегда был очень популярен

Именно поэтому Антонов копил заработанное. Даже в тяжелый перестроечный период музыканту удалось сохранить большую часть своих сбережений. Дело в том, что у звезды имелись связи в высоких кругах, и когда экономическая ситуация в стране стала критической, Юрия Михайловича предупредили, что пора позаботиться о финансах.

Конечно, постоянные гастроли и рабочая занятость негативно влияли на личную жизнь музыканта. Антонов был женат трижды, но отношения каждый раз заканчивались разводами. О сокровенном артист говорить не любит: в эфире программы «Судьба человека» он даже отказался обсуждать наследников — Людмилу и Михаила.

«Не давите на чувства человека, не давите. Не сыпьте соль на рану. Есть такая песенка у моего друга Славы Добрынина», — подчеркнул музыкант.

Сейчас Антонов живет в загородном доме вместе с многочисленными питомцами. Артист давно подбирает уличных кошек и собак, которым дарит не только крышу над головой, но и заботу. Также Юрий Михайлович обожает птиц, поэтому на его участке обитают гуси, куры и даже экзотические фазаны.