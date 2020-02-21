Гороскоп на 21 февраля: Львам не стоит тратить нервы по пустякам, а Водолеям желательно избегать шумных мест

В эту пятницу нас ожидают 28-е лунные сутки — приближается новолуние, а это значит, что сегодня нужно беречь свои силы и нервы. Эти рекомендации будут актуальными и в выходные дни. Особенно осторожными и осмотрительными нужно быть завтра, а сегодняшний день в целом — благоприятный, плодотворный и светлый.
Овен
Поищите время, чтобы заняться обновлением собственного имиджа. Это благоприятно для роста самооценки.
Телец
Если вы ощущаете в себе внутренние силы что-то менять, смело применяйте это на практике в собственном деле.
Близнецы
Вам придется отвлечься от насущных дел ради состояния своего здоровья, которое потребует внимания к себе.
Рак
Лев
Не обращайте внимания на критику коллег, когда они вас не понимают – это ради общего благого дела.
Дева
День принесет противодействие. Вам придется постоять за себя, чтобы защитить свое мнение и выбор.
Весы
Вам предстоит помирить конфликтующие стороны, даже если не слишком хочется встревать в чужие проблемы.
Скорпион
Чтобы поправить свое финансовое положение, прислушивайтесь к умным мыслям и советам профессионалов.
Не предпринимайте кардинальных действий, но вот проанализировать свои ошибки будет полезно.
Козерог
В этот день у вас удачно пройдут перемещения и путешествия, как по рабочим вопросам, так и с целью развлечений.
Водолей
Вам желательно провести этот день подальше от шумных компаний, чтобы восстановиться и накопить силы.
Рыбы
У вас не получится решить рабочие вопросы без посторонней помощи – прислушивайтесь к мнению коллег.