Гороскоп на 21 февраля: Львам не стоит тратить нервы по пустякам, а Водолеям желательно избегать шумных мест

Овен

Поищите время, чтобы заняться обновлением собственного имиджа. Это благоприятно для роста самооценки.

Телец

Если вы ощущаете в себе внутренние силы что-то менять, смело применяйте это на практике в собственном деле.

Близнецы

Вам придется отвлечься от насущных дел ради состояния своего здоровья, которое потребует внимания к себе.

Рак

Учитесь слушать своего собеседника: даже самая простая задушевная беседа может разрешить серьезные проблемы, советует «Сегодня».

Лев

Не обращайте внимания на критику коллег, когда они вас не понимают – это ради общего благого дела.

Дева

День принесет противодействие. Вам придется постоять за себя, чтобы защитить свое мнение и выбор.

Весы

Вам предстоит помирить конфликтующие стороны, даже если не слишком хочется встревать в чужие проблемы.

Скорпион

Чтобы поправить свое финансовое положение, прислушивайтесь к умным мыслям и советам профессионалов.

Стрелец

Не предпринимайте кардинальных действий, но вот проанализировать свои ошибки будет полезно.

Козерог

В этот день у вас удачно пройдут перемещения и путешествия, как по рабочим вопросам, так и с целью развлечений.

Водолей

Вам желательно провести этот день подальше от шумных компаний, чтобы восстановиться и накопить силы.

Рыбы