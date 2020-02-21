Михалкова из «Уральских пельменей» в дерзком мини произвела фурор

По словам звезды, сейчас она пишет книгу «о мужчинах, женщинах и своих приключениях». При этом она посетовала, что труд ей дается довольно трудно, так как ей сложно сохранять концентрацию и творческое вдохновение, «которое в любую секунду, как пламя свечи, может погаснуть от любого чиха».

Михалкова сформулировала три правила, которые помогают ей сохранять вдохновение. «1. Больше спать! Умственный труд выматывает сильнее спортзала. Это точно. 2. Гулять! В душной комнате мыслей нет. Надо идти на улицу, дышать и радоваться солнцу. 3. Не отвлекаться! Хотя бы на полдня забыть обо всем, даже про свою инсту. И писать, писать, писать», - утверждает Юлия.

По ее словам, если следовать ее плану, «то за 3-4 месяца можно написать веселую книгу».