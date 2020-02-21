Историк-расчленитель написал книгу о любви с убитой им студенткой

В сюжет произведения включены его отношениях с жертвой. Напомним, что доцента поймали в тот момент, когда он пытался утопить в Мойке части ее расчлененного тела. Рабочее название новеллы - «Любовь».

О написании романа сообщило РБК со ссылкой на адвоката истори Александра Почуева.

«Сейчас будут доработки его и будут правки. <...> Там, собственно, и сюжет такой — о его взаимоотношениях с погибшей», — пояснил правозащитник. Он заверил, что без согласия родственников Ещенко роман опубликован не будет.

Говоря о подзащитном, Почуев добавил, что Соколов уже «более-менее» пришел в себя и дает показания. Защита готовит ходатайство о дополнительной экспертизе, еще одно - о проведении фармакологической экспертизы «касательно тех препаратов, которые историк принимал накануне и в день трагедии» - уже подано.

Почуев утверждает, что в момент убийства Соколов находился в состоянии аффекта. Ранее экспертиза признала его вменяемым.

Напомним, что Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. После чего он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, расчленил тело, чтобы избавиться от улик. По его словам, он собирался покончить с собой в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

На суде Соколов заявил, что Ещенко первая напала на него с ножом. «Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась...» — заявил Соколов и зарыдал.