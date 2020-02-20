Бесснежные убытки. Кого разорила аномально теплая зима?

В этом году зима выдалась аномально теплой. Люди разделились на два лагеря: одни радовались, что теперь погода такая, как в Европе, другие скучали по морозам и скрипучему снегу. Но вот кому действительно пришлось несладко в этом сезоне, так это бизнесменам.

Заметно сильно пострадали магазины спортивных товаров. По словам эксперта, эти магазины недополучат более 60% прибыли от продаж лыж, масок, сноубордов, костюмов. Кроме того, теплая зима сильно ударила и по магазинам теплой одежды.

«Спрос на шубы и пуховики поднимался до прогнозируемого только после объявления скидок минимум в 30%. Более того, многие элитные производители обуви постепенно отказываются от зимних позиций, заменяя их демисезонными, так как продаются они в основном в мегаполисах, где спрос на них уже не актуален», — рассказал Life Алексей Кричевский.

По данным сервиса «Авито», спрос на данные товары сократился наполовину и более по сравнению с прошлым годом. Сервис «Яндекс.Маркет Аналитика» отмечал в январе снижение потребности год к году в снегоуборочной технике на 66%, а в обогревателях — на 24%.

Большой удар наносится по клининговым компаниям, которые специализируются на уборке, вывозе и утилизации снега, очистке от наледи. Потеряли клиентов склоны для катания на лыжах и сноуборде. Да и убыточных отчетов, скорее всего, стоит ждать страховым компаниям.